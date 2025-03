Reis — A Escolha estreia 8 de abril na tela da RECORD

Está chegando na tela da RECORD a emocionante história do Rei Davi. A partir do dia 8 de abril, o público começa a acompanhar as origens do líder que há três mil anos é admirado em todo o mundo. Reis — A Escolha , quarta temporada da superprodução, vai ao ar mais cedo, às 22h. Não perca!





Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!