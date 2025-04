Ilusionistas Henry e Klaus mostram bastidores dos shows tecnológicos que encantam o público

Os ilusionistas mineiros Henry e Klaus revolucionam a arte da mágica com o uso de tecnologia e a inclusão do público nas apresentações. Com 16 anos de carreira, a dupla já conquistou três recordes no Guinness Book, incluindo uma levitação na avenida Paulista em 2019. Em 2022, as habilidades da dupla ganharam destaque internacional em um famoso programa de talentos da TV americana. Atualmente, eles estão em turnê no Rio de Janeiro , no Teatro Casa Grande, até 11 de maio, com performances que incluem efeitos visuais de última geração. "É um show 100% brasileiro, e temos muito orgulho disso", destacou Henry.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!