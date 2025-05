Nunes analisa o Flamengo para o duelo com Cruzeiro: 'Conjunto afinado'

Ídolo do Rubro-Negro, o atacante Nunes fez uma análise do Flamengo para o duelo com o Cruzeiro, neste domingo (4), pelo Brasileirão . Embalado pela goleada na última partida, o time carioca lidera o campeonato com 14 pontos e tem melhor ataque e defesa. Mesmo com o próximo jogo sendo fora de casa, o ex-jogador aposta no favoritismo do grupo de Filipe Luís: “O conjunto do Flamengo está bem afinado”. O confronto vai ser transmitido com exclusividade pela RECORD na TV aberta a partir das 18h.



