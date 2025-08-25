Conheça mais sobre a história e segredos do técnico multicampeão Abel Ferreira

Com quase cinco anos à frente do Palmeiras, o técnico português Abel Ferreira para muitos já é tido como o maior treinador da história do clube. Mas com as vitórias e títulos, também vêm as polêmicas. Chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre a jornada do técnico multicampeão, desde seus dias em Penafiel até aos pódios em São Paulo. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!