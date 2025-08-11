Conheça o paraíso favorito dos jogadores de futebol

Ibiza é uma ilha espanhola famosa por suas belezas naturais, paisagens exuberantes e as festas mais badaladas. Atrações essas que encantam turistas no mundo inteiro, com destaques para os atletas do futebol. Astros como Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, Neymar e Ronaldo já passaram algumas vezes pela região e sabem bem como aproveitar este pedaço do paraíso. Confira!



