Goleiro Rafael fala sobre sua história e paixão pela música sertaneja

Rodriguinho e Gaab revelam relação de pai e filho no futebol

O futebol e a música sempre andam lado a lado. O goleiro Rafael falou com exclusividade ao Esporte Record sobre sua paixão pela música sertaneja e revelou ser fã do cantor Zezé Di Camargo. Já no Dérbi dos famosos, Rodriguinho e Gaab mostraram como é a relação de pai e filho durante um Corinthians x Palmeiras.

