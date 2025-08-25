Logo R7.com
Sem pipocar! Goleiro Rafael responde perguntas sem hesitar

O arqueiro fez revelações e explicou suas táticas em cobranças de pênaltis

Esporte Record|Do R7

O goleiro do São Paulo, sem titubear, revelou suas táticas na hora das cobranças dos pênaltis para Cléber Machado. O arqueiro falou sobre suas inspirações no futebol e a famosa cera feita pelos goleiros durante as partidas, além de outras curiosidades sobre suas paixões dentro e fora de campo. Confira!

