A Fazenda 17 estreia dia 15 de setembro Sob o comando de Adriane Galisteu, nova temporada terá 24 participantes confinados no reality rural mais famoso do Brasil Tudo de Record|Do R7 22/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova temporada terá 24 peões confinados na sede de Itapecerica da Serra (SP) Divulgação/RECORD

Agora é oficial! A 17ª edição de A Fazenda estreia no dia 15 de setembro, segunda-feira, a partir das 22h30. A nova temporada terá 24 peões confinados na sede de Itapecerica da Serra (SP) e promete disputas intensas, convivência cheia de reviravoltas e muitas surpresas para o público.

Diferente das últimas edições, não haverá Paiol, e todos os participantes já entram direto na disputa pelo prêmio milionário. A apresentação continua com Adriane Galisteu, que comandará o jogo com seu carisma em mais uma temporada imperdível.

Não perca! A Fazenda 17 estreia dia 15 de setembro, a partir das 22h30, na tela da RECORD.