Adeus à sala! Saiba como ficou a distribuição de quartos de Tali e Rafa O casal não deixou de soltar alfinetadas para os rivais do Power Couple Brasil Tudo de Record|Do R7 23/05/2025 - 12h34 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h34 )

Você curtiu o novo Casal Power do reality? Reprodução/PlayPlus

Os casais deram adeus definitivamente para o perrengue de dormir na sala do Power Couple Brasil! Com a desistência de Gretchen e Esdras, o programa passou a ter um quarto para cada dupla participante. O novo Casal Power da semana, Tali e Rafa, fizeram a redistribuição dos cômodos, sem deixar de alfinetar alguns rivais.

Eles colocaram os melhores amigos nos melhores quartos. Carol e Radamés, e Silvia e André, estavam há duas semanas dormindo na sala, se dividindo entre chão e sofá. Agora, eles receberam as suítes Kiwi e Cacau respectivamente, ambas com banheiro privativo! Os novos aliados, Rayanne e Victor, também receberam um mimo, foram do perrengue direto para o Quarto Jabuticaba, super confortável!

Tali deixou um fato claro, confirmou que queria colocar Gretchen para dormir na sala devido a todos os problemas que tiveram na convivência. Como a opção da sala foi retirada, eles ficaram em dúvida entre colocar Bia e Gui, ou Everton e Emilyn no Quarto Jaca. O critério de desempate deles foram as citações no Quebra-Power, então Neguinho foi para o cômodo do perrengue.

Quem surpreendeu Tali e Rafa foi Kadu. O ator recebeu um quarto com banheiro e soltou um palavrão para comemorar antes de agradecer: “Muito obrigado!”

Veja como ficaram os quartos:

Suíte Romã: Tali e Rafa

Kiwi: Carol e Rada

Cacau: Silvia e André

Jabuticaba: Rayanne e Victor

Cupuaçu: Cris e Kadu

Uva: Ana e Antony

Abacaxi: Adriana e Dhomini

Melancia: Nat e Eike

Pêssego: Bia e Gui

Jaca: Everton e Emilyn

Curtiram a distribuição?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche e luto: veja como ficou o clima da Mansão Power após a saída de Gretchen e Esdras

