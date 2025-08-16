#AFazendaVemAí: faltam 30 dias para a nova edição do reality rural da RECORD
Em clima de estreia, a emissora preparou um vídeo especial para as redes sociais que narra, de forma divertida, a origem do programa
A contagem regressiva para A Fazenda 17 já começou! Faltam 30 dias para a nova edição do reality rural garantir o puro suco do entretenimento para as famílias brasileiras.
E em clima de estreia, a RECORD preparou um vídeo especial para as redes sociais que narra, de forma divertida, a origem do programa.
A Fazenda nasceu em 2009 e se tornou um fenômeno! Desde então, a emissora busca inovar com elencos cada vez mais ousados, animais cada vez mais fofos e tretas que colocam muito fogo no feno em Itapecerica da Serra (SP).
Fique por dentro:
