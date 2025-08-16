#AFazendaVemAí: faltam 30 dias para a nova edição do reality rural da RECORD Em clima de estreia, a emissora preparou um vídeo especial para as redes sociais que narra, de forma divertida, a origem do programa Tudo de Record|Do R7 16/08/2025 - 06h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 06h03 ) twitter

Adriane Galisteu segue no comando do reality rural Antonio Chahestian/RECORD

A contagem regressiva para A Fazenda 17 já começou! Faltam 30 dias para a nova edição do reality rural garantir o puro suco do entretenimento para as famílias brasileiras.

E em clima de estreia, a RECORD preparou um vídeo especial para as redes sociais que narra, de forma divertida, a origem do programa.

A Fazenda nasceu em 2009 e se tornou um fenômeno! Desde então, a emissora busca inovar com elencos cada vez mais ousados, animais cada vez mais fofos e tretas que colocam muito fogo no feno em Itapecerica da Serra (SP).

Acompanhe o site e as redes oficiais da RECORD para ficar por dentro de todas as novidades, já que #AFazendaVemAí!

#AFazenda explicada pelos verdadeiros donos do pedaço 🐓 Faltam 30 dias para mais uma edição épica do reality que se tornou o puro suco do entretenimento da família brasileira 🤠 #AFazendaVemAí #AquecendoOFeno pic.twitter.com/UPlT5eiIyi — A Fazenda (@afazendarecord) August 16, 2025