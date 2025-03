Andreoli comemora nova etapa profissional ao lado de Rafa Brites: ‘Uma honra e uma responsabilidade’ Os apresentadores da RECORD gravaram o piloto de um novo projeto na emissora; saiba mais Tudo de Record|Do R7 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 ) twitter

O apresentador comemorou a nova etapa da vida do casal com uma foto antiga dos dois Reprodução/Instagram

O amor está no ar! Felipe Andreoli postou uma foto antiga ao lado da esposa, Rafa Brites, relembrando o começo do relacionamento e comemorando a nova etapa profissional na vida dos dois, que, vão trabalhar juntos pela primeira vez. Ambos estarão responsáveis por apresentar o Power Couple Brasil 7, Game dos 100 e Love & Dance na RECORD.

Para acompanhar a foto, o jornalista deixou uma legenda emocionante para a amada:

“Fui atrás da nossa foto mais antiga que eu tinha na memória do meu celular. Achei essa de 2014...Esses jovens mal desconfiavam de toda jornada que viria pela frente. Muito menos esse desafio profissional juntos...No domingão da TV aberta! Uma honra e uma responsabilidade que a gente abraçou com — sobretudo — muito amor”, escreveu Felipe em uma determinada parte do texto.

Os fãs da dupla, sempre muito carinhosos, deixaram seus comentários desejando boa sorte ao casal na nova fase: “Já deu super certo!”, escreveu uma. “Boa sorte, casal”, disse outra.

‌



“Ansiosa para acompanhar essa nova etapa de vocês”, completou mais uma seguidora.

Além disso, Rafa Brites não escondeu que se derreteu com a declaração do marido e também deixou um comentário no post: “Ai amor, estou chorando”, escreveu ela.

‌



A colega de RECORD, Paloma Tocci, também marcou presença: “Arrebentem! Vai ser demais! Feliz demais por vocês.”

Confira a publicação abaixo:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 com Felipe Andreoli e Rafa Brites, estreia em abril na RECORD.