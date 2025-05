Anna Melo comenta expectativa para viver Gabriela em Paulo, O Apóstolo Superprodução estará disponível no Univer Vídeo a partir de 28 de maio Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 05/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 07h27 ) twitter

Anna Melo será Gabriela em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Anna Melo está confirmada no elenco de Paulo, O Apóstolo. A atriz interpretará Gabriela, uma das protagonistas da superprodução, que conta com Murilo Cezar como ator principal. Na trama bíblica, o personagem-título é descrito como um fariseu, perseguidor dos seguidores de Jesus que, ao entregar sua vida para Deus, se torna Paulo, um dos mais influentes discípulos do Cristianismo.

Nos bastidores, Anna comentou a expectativa para a estreia do projeto. “Ansiedade a mil, mas uma ansiedade muito gostosa. Gabriela é uma personagem muito corajosa e desde que ela entrou na minha vida, me faz querer ser a minha melhor versão todos os dias e me emociona muito. Espero que o público goste e eu consiga dar vida a cada detalhezinho dela”, deseja.

A série escrita por Cristiane Cardoso está em fase de gravações no Complexo de Dramaturgia Seriella Productions, no Rio de Janeiro, sob o comando do diretor-geral Léo Miranda. A produção contará com mais de 400 atores no elenco, além de 18 cidades cenográficas e 101 cenários internos.

A superprodução Paulo, O Apóstolo é protagonizada por Murilo Cezar e tem exibição prevista para este ano na tela da RECORD. No dia 28 de maio, a série estará disponível exclusivamente no Univer Vídeo.