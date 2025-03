Até Onde Ele Vai estreia dia 4 de abril no Univer Vídeo e ganha mais um trailer Trama inspirada em uma história real tem Caio Vegatti como protagonista Tudo de Record|Do R7 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 05h32 ) twitter

Caio Vegatti vive protagonista Michael em Até Onde Ele Vai Reprodução/Instagram

A série Até Onde Ele Vai estreia dia 4 de abril exclusivamente no serviço de streaming Univer Vídeo e ganhou mais um trailer eletrizante. Inspirada em uma história real, a trama é escrita por Raphaela Castro e protagonizada por Caio Vegatti.

O segundo vídeo divulgado pela Seriella Productions mostrou o que o público pode esperar da superprodução: muito drama e ação.

Confira:

No teaser, é possível ver muita troca de tiros e novos atores no elenco da produção, como Patrick Congo. Uma voz feminina também aparece no início, mas sem ter o rosto revelado.

Até Onde Ele Vai terá dez episódios e é escrita por Raphaela Castro. A série estreia dia 4 de abril no Univer Vídeo.