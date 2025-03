Atitude de Zac deixa Joana impressionada | O Rico e Lázaro Tudo de Record|Do canal RECORD no YouTube 12/03/2025 - 13h56 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No capítulo desta quarta (12), Joana revela que ficou impressionada com a atitude de Zac ao defendê-la. No entanto, ela diz que isso não garante que um casamento dará certo. O Rico e Lázaro começa às 15h30, na RECORD.

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

https://www.instagram.com/recordtvoficial/

‌



https://www.tiktok.com/@recordoficial

https://twitter.com/recordtvoficial

‌



https://www.threads.net/@recordoficial

https://bsky.app/profile/record-oficial.bsky.social

‌



https://www.kwai.com/@RecordOficial

https://www.facebook.com/recordtvoficial/

#RECORD