Ator premiado! Saiba tudo sobre o intérprete de Jin Sa-Woo em ‘Iris – Organização Secreta Coreana’ Formado na Universidade Kyung Hee, Jung Joon-ho foi reconhecido por seu papel na série, também atua como produtor e até se arrisca na música Tudo de Record|Do R7 13/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jung Joon-ho, interpreta Jin Sa-Woo, na série Reprodução/Instagram

Iris – Organização Secreta Coreana chegou à tela da RECORD e já tem despertado a curiosidade do público sobre o elenco da série. Jung Joon-ho, que interpreta Jin Sa-Woo na série, tem bagagem de sobra na atuação. Em 2009, o ator recebeu uma premiação no KBS Drama Awards por sua atuação em Iris.

Jung tem 54 anos, nasceu na Coreia do Sul, é casado com Lee Ha Jung, e se formou na Universidade Kyung Hee.

Além de ator, ele também atua como produtor e se arrisca no mundo da música.

Entre os principais trabalhos do artista, estão: Women Like You e The Last Scandal of My Life, onde ele cantou a trilha de seu personagem e foi premiado como um dos melhores atores de 2008.

‌



Para acompanhar Jung Joon-ho como Jin Sa-Woo, acompanhe Iris – Organização Secreta Coreana de segunda a sexta, à meia-noite, na RECORD.