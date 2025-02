Baek San detona explosivo preso à cintura e mata Sr. Black | Iris – Organização Secreta Coreana Tudo de Record|Do canal RECORD no YouTube 28/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de se encontrar com Sr. Black, Baek San revela ter uma bomba escondida na cintura. Ao perceber o que o pai estava prestes a fazer, Yoo-gun se desespera e sai em disparada na direção dele. O agente, no entanto, não consegue impedir que Baek San detone o explosivo, matando, junto com ele, o chefe da Iris.

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

https://www.instagram.com/recordtvoficial/

‌



https://www.tiktok.com/@recordoficial

https://twitter.com/recordtvoficial

‌



https://www.threads.net/@recordoficial

https://bsky.app/profile/record-oficial.bsky.social

‌



https://www.kwai.com/@RecordOficial

https://www.facebook.com/recordtvoficial/

#RECORD