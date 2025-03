Beto Silva encara o Desafio Final e ganha mais de R$ 200 mil Tudo de Record|Do canal RECORD no YouTube 16/03/2025 - 19h42 (Atualizado em 17/03/2025 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O humorista Beto Silva topou encarar o Desafio Final do Acerte ou Caia! deste domingo (16). Ele assumiu a liderança logo no início do programa. Beto chegou no Desafio Final e conseguiu responder corretamente dez perguntas em menos de dois minutos. Com isso, humorista levou mais de R$ 200 mil para casa. Confira!

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

https://www.instagram.com/recordtvoficial/

‌



https://www.tiktok.com/@recordoficial

https://twitter.com/recordtvoficial

‌



https://www.threads.net/@recordoficial

https://bsky.app/profile/record-oficial.bsky.social

‌



https://www.kwai.com/@RecordOficial

https://www.facebook.com/recordtvoficial/

#RECORD