Canta Comigo é finalista do Shorty Awards na categoria Presença Multiplataforma

Canta Comigo é finalista do Shorty Awards

O reality musical Canta Comigo, da RECORD, é um dos finalistas do Shorty Awards, na categoria Presença Multiplataforma. A premiação internacional celebra as melhores campanhas e conteúdos em mídias digitais e sociais que definem cultura e criatividade.

Com seis temporadas na tela da emissora, o Canta Comigo é uma versão de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, que teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), e as outras quatro comandadas por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

Além do júri especializado, os fãs do programa também podem participar da escolha e votar até o dia 30 de abril. Acesse r7.com/votecantacomigo

Prepare a torcida! Os vencedores serão anunciados no dia 21 de maio.

Veja também: confira como foi a repercussão da final do Canta Comigo 6 na internet

