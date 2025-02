Casal Power! Felipe Andreoli e Rafa Brites aproveitam spa de águas termais na Austrália Novos apresentadores da RECORD brincam com clima de romance em diferentes continentes; confira! Tudo de Record|R7 22/01/2025 - 17h23 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h23 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites aproveitam águas termais em spa na Austrália Reprodução/Instagram

Alerta de casalzão! Os novos apresentadores do Power Couple Brasil Felipe Andreoli e Rafa Brites compartilharam com os seguidores alguns momentos das férias na Austrália. No roteiro da dupla teve adrenalina e romance na medida. Eles estiveram em Melbourne, acompanharam os jogos do Aberto da Austrália (campeonato de tênis), visitaram vinícolas e ainda curtiram um spa de águas termais na Península de Mornington.

Rafa brincou com a legenda do carrossel de fotos publicado na rede social: “Eles fazem o romance deles em todos os continentes”.

No post, Rafa e Felipe receberam uma chuva de elogios dos fãs: “Belíssima! Que paraíso, que paz!”, exaltou uma seguidora. “Casal lindo e querido”, disse outra.

Entre os famosos, a apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, e a atriz Fernanda Rodrigues também expressaram carinho pelo casal.

Confira o post:

