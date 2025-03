Casal Power na área! Ao lado de Andreoli, Rafa Brites promete aos fãs: ‘Essa edição será épica’ Público foi à loucura com os novos apresentadores do programa da RECORD Tudo de Record|Do R7 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Super aclamados, Andreoli e Rafa Brites causam entre os fãs e seguidores Reprodução/Instagram

A nova temporada de Power Couple está chegando na tela da RECORD, e os fãs do programa estão contando os dias! Com uma publicação dos novos apresentadores, Felipe Andreoli e Rafa Brites no Instagram, o perfil oficial do programa causou um reboliço entre os seguidores.

Na legenda, o perfil escreveu: “Felipe Andreoli e Rafa Brites já estão prontos para o retorno desse reality icônico”, e o público foi à loucura.

“Já tenho meu casal favorito para essa temporada”, declarou uma fã. E outra comentou: “Ansiosa! Melhor reality! Amei os apresentadores, espero que os participantes e provas sejam incríveis também”.

Quem também passou pelos comentários para deixar os fãs mais agitados ainda, foi a própria Rafa Brites: “Não é por nada,mas essa edição será épica!”.

‌



Veja a publicação:

A nova temporada do Power Couple Brasil, com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, estreia em breve na tela da RECORD.