Chris Lemos entra na trend do momento e fãs reagem: ‘Melhor apresentadora’ A âncora do Jornal da Record recebeu comentários e elogios dos seguidores nas redes sociais Tudo de Record|Do R7 26/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chris Lemos entra na trend do momento e fãs elogiam Reprodução/Instagram

A âncora do Jornal da Record, Chris Lemos, surpreendeu os fãs e seguidores ao entrar na trend do momento e mostrar seu “antes e depois” aos internautas nas redes sociais.

Na publicação, com uma foto no início da carreira, e uma apresentando o Jornal da Record, Chris escreveu: “Entrando na trend do momento. Dois tempos do mesmo jornalismo”.

Fãs e seguidores reagiram com muitos comentários positivos na publicação: “A melhor apresentadora de telejornal do país!”. Em outro comentário, uma seguidora escreveu: “Uma das grandes e sérias jornalistas da nossa TV”, e uma complementou: “Excelente profissional”.

A jornalista Tainá Falcão, também deixou um comentário na publicação da apresentadora: “Referência! Sucesso, Chris!”.

‌



Veja a postagem:

O Jornal da Record, vai ao ar a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.