Chris Lemos posta foto nos bastidores do Jornal da Record e recebe elogios: 'Show de elegância' De volta das férias, a apresentadora mostrou seu look refinado para os seguidores no Instagram Tudo de Record|Do R7 10/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 02h00 )

Elegante, Chris Lemos volta das férias bronzeada e pronta para comandar o Jornal da Record Reprodução/Instagram

Chris Lemos, âncora do Jornal da Record, voltou das férias e aproveitou para postar um registro nos bastidores antes do ao vivo começar.

Mostrando seu look, a apresentadora escreveu na legenda da publicação no Instagram: “Chegando com as principais notícias do dia. Vem para o Jornal da Record!”.

Os fãs teceram elogios para Chris, exaltando a elegância dela e comemorando sua volta ao JR: “Show de elegância”, comentou uma. “Arrasou no look”, declarou outra.

“Que bom que você voltou, e ainda mais bela. Você é sucesso”, afirmou mais uma internauta.

O jornalista e colega de Chris, Sérgio Aguiar, também marcou presença nos comentários elogiando a parceira de bancada: “Belíssima e bronzeada!”, escreveu ele.

Confira a postagem:

Acompanhe Chris Lemos e Celso Freitas no Jornal da Record, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 19h55, e aos sábados às 19h45. Não perca!