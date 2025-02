Cirurgia arriscada e pedido de casamento marcam o episódio de O Residente deste domingo (26) Dr. Conrad ainda entrega uma notificação de morte para a família do paciente errado; não perca o capítulo que vai ao ar à 0h15 Tudo de Record|Do R7 24/01/2025 - 12h10 (Atualizado em 24/01/2025 - 12h10 ) twitter

Quarto episódio de 'O Residente' vai ao ar neste domingo (26), à 0h15 Divulgação/RECORD

Neste domingo (26), mais conflitos, emoções, dilemas médicos e adrenalina no quarto episódio de O Residente, no ar a partir da 0h15. O orçamento do pronto-socorro é reduzido, situação que obriga o hospital a demitir a enfermeira sênior responsável pela triagem dos pacientes. Como resultado, o atendimento vira um caos, gerando erros, atrasos e reclamações. Uma profissional inexperiente é contratada para a triagem, mas acaba cometendo um erro fatal.

Sem a identificação correta de um dos pacientes, Dr. Conrad entrega uma notificação de morte para a família errada. Indignado, ele fará de tudo para conseguir reparar o erro e recuperar a sua credibilidade. Além disso, ele ainda terá que investigar quem são os parentes verdadeiros do paciente morto.

Enquanto isso, Nic luta para encontrar os registros de uma paciente na clínica de quimioterapia da Dra. Lane e decide ir pessoalmente ao local para conseguir o prontuário médico. Chegando lá, ela se depara com uma sala lotada de pacientes e resolve investigar o método de tratamento oferecido na clínica, colocando em dúvida a ética médica de Lane.

Já Dr. Devon forma um vínculo emocional com uma paciente idosa diagnosticada com câncer de vesícula. Mas antes de passar por uma operação arriscada, a mulher quer realizar o sonho de se casar com seu namorado de 80 anos. Será que a equipe médica vai esperar ela cumprir o seu desejo? Prepare-se para momentos emocionantes.

O Residente vai ao ar aos domingos, à 0h15, na RECORD.