Clássicos nos estaduais levam emoção para a tela da RECORD neste sábado (25) Além das partidas entre rivais regionais, também tem o jogo estreia do Campeonato Acreano, que a emissora vai transmitir ao vivo Tudo de Record|Do R7 24/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O próximo sábado (25) será de muitos clássicos regionais pelo Brasil e a RECORD vai trazer todas as emoções aos telespectadores Divulgação/RECORD

O próximo sábado (25) será de muitos clássicos regionais pelo Brasil e a RECORD vai trazer todas as emoções aos telespectadores, além de partida válida pela primeira rodada do Campeonato Acreano.

Os torcedores de Coritiba e Athletico-PR vão acompanhar, pela RICTV RECORD, o Atletiba, a partir das 16h, pelo Campeonato Paranaense. A depender dos outros resultados, quem sair vencedor pode encostar nos primeiros colocados.

No mesmo horário, com transmissão da TV Pajuçara, o clássico entre CSA e CRB marca o duelo entre o líder e o vice-líder na tabela de classificação do torneio alagoano.

A TV Tropical vai exibir, às 16h, todos os lances do Clássico Rei Potiguar, entre ABC e América, que estão empatados na liderança do campeonato com o mesmo número de pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.

‌



Válido pela primeira rodada do Campeonato Acreano, Rio Branco e São Francisco se enfrentam, a partir das 17h (horário local), e a TV Gazeta, afiliada da RECORD no Acre, vai mostrar todos os lances da partida.

Regionalmente, às 16h, pelo Candangão, Legião e Gama se enfrentam com transmissão da RECORD BRASÍLIA e R7.com; pelo Maranhense, o jogo exibido pela TV Cidade será entre IAPE e Imperatriz; e válido pelo Sergipano, o jogo será Sergipe x Falcon, com transmissão da TV Atalaia e no R7.

‌



Partidas deste sábado (25):

- RICTV RECORD: Coritiba x Athletico - Campeonato Paranaense;

‌



- TV PAJUÇARA: CSA x CRB – Campeonato Alagoano;

- TV GAZETA: Rio Branco x São Francisco – Campeonato Acreano;

- RECORD BRASÍLIA: Legião x Gama - Campeonato Brasiliense;

- TV TROPICAL: ABC x América - Campeonato Potiguar;

- TV ATALAIA: Sergipe x Falcon – Campeonato Sergipano;

- TV CIDADE: IAPE x Imperatriz – Campeonato Maranhense.