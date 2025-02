Corinthians X Guarani: onde assistir, ao vivo, ao jogo da última rodada do Paulistão 2025 R7.com, PlayPlus e RECORD transmitem a partida do campeonato estadual mais disputado do Brasil neste domingo (23) Tudo de Record|RECORD 23/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h00 ) twitter

Corinthians recebe o Guarani na última rodada do Paulistão 2025 Reprodução/Instagram

Em jogo válido pela última rodada do Campeonato Paulista, Corinthians recebe o Guarani na Neo Química Arena neste domingo (23), a partir das 17h30, no R7.com e PlayPlus, com pré-jogo do Zé Luiz e o time do Desimpedidos, e na tela da RECORD a bola rola às 18h30.

Pela TV, o telespectador tem os detalhes do jogo pela narração de Cleber Machado e a apresentação de Paloma Tocci. Além disso, Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola comentam tudo quanto a bola estiver rolando.

Corinthians e Guarani se enfrentaram pela última vez em 2024, também pelo Campeonato Paulista. O Timão saiu com a vitória pelo placar de 1 a 0.

Pelo lado do Bugre, a última vitória sobre o Corinthians aconteceu em 2019, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. A partida terminou em 2 a 1 para o Guarani, que virou ainda saiu perdendo na ocasião.

Prepare-se para mais um jogão do Paulistão 2025! Acompanhe Corinthians x Guarani, a partir das 18h30, na tela da RECORD! Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus com o time do Desimpedidos em ação no pré-jogo às 17h30, neste domingo (23).

Onde assistir: R7.com, PlayPlus e RECORD.

Horário da partida: 18h30

