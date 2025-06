Diretor-geral de Paulo, O Apóstolo, Leonardo Miranda destaca escolha de Murilo Cezar como protagonista da série Profissional adianta que a linguagem da superprodução deve surpreender o público e ressalta importância da história da série Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo Miranda destaca escolha de Murilo Cezar como protagonista Divulgação/Seriella Productions

Paulo, O Apóstolo marca mais um projeto comandado por Leonardo Miranda na RECORD. Com mais de trinta anos de carreira, o diretor-geral da superprodução destacou em entrevista exclusiva ao site oficial a importância de contar a história de Paulo, além de adiantar a proposta diferenciada na linguagem da série e a escolha ao apostar em um novo rosto nas produções bíblicas, Murilo Cezar.

“O Murilo não foi escolhido à toa”, afirmou o diretor-geral.

“Nosso tipo de escalação é quando a personalidade do ser humano se encontra com a do personagem. Para Paulo, tenho certeza de que não teria uma escalação melhor, então sou sim um entusiasta de lançar pessoas, independente se trabalharam muito tempo em um lugar, e se são famosos ou não. Para mim, o que importa é que façam com verdade”, completou.

Leonardo destacou a importância de contar a vida de Paulo na superprodução: “A história por si só é grandiosa. É um privilégio e só tenho a agradecer a Cristiane, a Seriella Productions e a todos que acreditam em mim para mais um projeto. E tenho certeza de que vai entusiasmar, emocionar e empolgar [o público]”.

Leonardo Miranda comanda mais uma superprodução da RECORD Divulgação/Seriella Productions

“Não tem como essa história não me impactar e impactar a quem está assistindo”, garantiu.

Para a superprodução, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na RECORD, o diretor-geral revelou que buscou novidades na construção do que será visto na telinha do público.

“Como artista sou muito inquieto, não gosto de me repetir. Quero trazer uma estética nova, uma linguagem nova. E provoco minha equipe também a se provocar e, consequentemente, os atores. O bacana do nosso trabalho é poder criar coisas novas, ousar e se descobrir. Estou propondo uma linguagem diferenciada para, quem sabe, surpreender”, concluiu.

A superprodução Paulo, O Apóstolo está disponível no Univer Vídeo e, em breve, estreia na tela da RECORD.

Veja também: confira o diário de gravação com as primeiras impressões do elenco no sul do Brasil

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial O elenco de Paulo, o Apóstolo passou cerca de quinze dias nas cidades gaúchas para gravar sequências que prometem emocionar e surpreender o público. Em entrevista ao site oficial, eles falaram sobre as locações escolhidas e a oportunidade de estreitar ainda mais as relações com colegas e equipe