Do Balanço Geral para A Fazenda? Lombi faz revelação sobre o reality rural
Renato Lombardi entrou no challenge da nova temporada do programa, que já conta com 150 influenciadores
Lombi foi desafiado e aceitou! O comentarista foi convocado para o desafio de contar qual é o momento mais icônico da história de A Fazenda na opinião dele. O apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, foi o responsável por chamar Renato Lombardi para o jogo. Se liga!
“O fato mais engraçado que eu lembro de A Fazenda aconteceu com quem? Com a Gretchen... Conga La Conga! Ela desistiu, falou que ia embora, não aguentava mais, tava com saudades da família. E o que ela fez? Ajeitou as coisas para sair, e quem estava chorando no fundo? Viviane Araújo, chorando e falando, ‘volta Maria!’ Que Maria é essa, gente? Aí vim saber que Maria era a Gretchen”, contou se divertindo.
Para dar continuidade ao desafio, ele chamou o comandante Diógenes Lucca, a jornalista Mônica Simões, e o árbitro Sálvio Spinola.
