É ouro! Canta Comigo recebe o prêmio Shorty Awards, o Oscar das redes sociais O programa da RECORD brilhou na premiação mais importante de conteúdo digitais na categoria Presença Multiplataforma Tudo de Record|Do R7 22/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h16 )

Bancada da atração conta com 100 jurados especialistas Divulgação/RECORD

Os vencedores do 17º Shorty Awards foram anunciados e o Canta Comigo recebeu ouro pelo case que foi ao ar em 2024! A premiação considerada o Oscar das redes sociais foi criada em 2008, e desde então, reconhece os maiores trabalhos de mídias sociais do mundo. O programa da RECORD conquistou o Golden Honor na categoria Presença Multiplataforma.

Essa é a quinta vez que a RECORD é premiada com o Shorty Awards. A primeira premiação aconteceu com os memes para lançar a série Breaking Bad - A Química do Mal na emissora. As atrações Dancing Brasil e Programa do Porchat também foram premiadas, com a Escolha da Audiência, assim como a mudança de design do R7 ao completar 10 Anos de existência.

A presença multiplataforma do Canta Comigo contou com filtro para as redes sociais, muitos memes, cobertura de bastidores, uma série de jogos com os 100 jurados do programa, participação em trends de sucesso, quizzes, spoilers, depoimentos exclusivos, entrevistas e um resumo do episódio para lá de diferente, com criações de Caju e Castanha. Tudo presente no máximo de plataformas sociais possíveis.

O público também participou do programa, votando em duelos durante o show, comentários na tela, participação em enquetes, além de decidir pelo R7.com quem seria o vencedor do programa.

Repercussão

Nas redes sociais, jurados, fãs e participantes do reality musical comemoraram o prêmio. A cantora Paloma Marquez comentou: “Feliz em fazer parte desse projeto incrível”.

Além dela, a apresentadora Ticiane Pinheiro e o campeão do Canta Comigo Teen 5, Felipe Sonnesso, também marcaram presença: “Parabéns a todos envolvidos. Merecido”, disse o jovem.

O público também ficou feliz, e a maioria dos comentários pede uma nova temporada do programa. Será que vem por aí?

Confira a postagem:

