Ele queria mesmo era levar o prêmio, mas não saiu com as mãos abanando do #AcerteOuCaia #Shorts

Tudo de Record|Do canal RECORD no YouTube 30/06/2025 - 12h27 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share