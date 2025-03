Em O Residente, Conrad desafia a dor depois de ser atropelado por uma bicicleta O médico insiste em continuar trabalhando e assume um caso desafiador, enquanto Dr. Devon tenta convencê-lo a aceitar o tratamento. Não perca neste domingo (9)! Tudo de Record|Do R7 07/03/2025 - 15h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h37 ) twitter

Conrad sofre um acidente depois de ser atropelado por uma bicicleta Divulgação/RECORD

No episódio deste domingo (9), na série O Residente, Conrad é atropelado por uma bicicleta. Após o ocorrido, o médico desenvolve uma entorse grave no tornozelo, mas se recusa a buscar tratamento e segue trabalhando normalmente.

No hospital, ele assume o caso de sua antiga professora de medicina, que começa a apresentar alucinações com pacientes do passado.

Enquanto investiga a causa do problema, Conrad precisa lidar com sua própria dor e as consequências de ignorar o próprio corpo. Dr. Devon, encarregado de interná-lo, enfrenta uma difícil missão de convencê-lo a aceitar ajuda antes que sua condição piore.

O Residente vai ao ar aos domingos, à 00h15, na tela da RECORD.