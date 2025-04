Em O Residente, Conrad recorre a um aliado improvável para impedir que Nic seja prejudicada por Dra. Lane No episódio deste domingo (6), determinado a proteger a amada, o médico enfrentará dilemas éticos e desafios pessoais em mais um episódio repleto de tensão e reviravoltas Tudo de Record|Do R7 04/04/2025 - 12h04 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h04 ) twitter

Conrad recorre a um aliado para impedir que Nic seja prejudicada por Dra. Lane Divulgação/RECORD

No próximo episódio de O Residente, que vai ao ar neste domingo (6), Conrad se vê obrigado a recorrer a um aliado inesperado para impedir que a enfermeira Nic seja prejudicada por Dra. Lane. Determinado a proteger a amada, ele busca alternativas, antes que a situação saia do controle, enfrentando dilemas éticos ao longo do caminho. Enquanto isso, Nic precisa lidar com as consequências das ações de Dra. Lane, tentando provar sua inocência e manter sua reputação no hospital.

Paralelamente, Mina e The Raptor vivem uma nova fase de parceria quando Micah retorna ao Hospital Chastain com complicações cardíacas. O caso desafia os profissionais e a dinâmica entre eles, aprofundando a relação de trabalho e pessoal dos médicos.

O Residente vai ao ar aos domingos, à 0h15, na RECORD.