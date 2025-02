Entenda como o jogo entre São Paulo X Ponte Preta pode ‘eliminar’ o Palmeiras do Paulistão 2025 Tricolor do Morumbi e Macaca se enfrentam nesta quarta (19), a partir das 21h30, na tela da RECORD, no R7.com e no PlayPlus Tudo de Record|RECORD 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 ) twitter

Em caso de vitória da Ponte Preta e derrota ou empate do Palmeiras, o Verdão estará eliminado do Paulistão Reprodução/Instagram

Já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, o São Paulo recebe a Ponte Preta, que está no grupo do Palmeiras, nesta quarta (19), às 21h30, na tela da RECORD, no R7.com e PlayPlus, com pré-jogo, a partir das 20h30. A Macaca é a atual segunda colocada no grupo D, com 19 pontos, e pode garantir uma vaga para o mata-mata nesta rodada, dependendo de algumas combinações de resultados.

Com 17 pontos e sendo o terceiro colocado do seu grupo, o Palmeiras, em caso de derrota ou empate para o Botafogo-SP e com uma vitória da Ponte Preta em cima do São Paulo, poderá deixar a competição mais cedo. Isso porque estaria eliminado do mata-mata, sem nenhuma chance de alcançar a pontuação da Macaca.

Em caso de empate no duelo entre São Paulo X Ponte Preta, e uma vitória do Palmeiras, o Verdão assume a segunda colocação pelo critério de desempate por saldo de gols. Apesar de ter a melhor defesa do Paulistão, o time alvinegro de Campinas (SP) balançou as redes em 10 oportunidades e foi vazado cinco vezes.

Última vez que o Palmeiras não avançou para o mata-mata

O Verdão não fica de fora do mata-mata do Campeonato Paulista desde 2010, quando somou apenas 25 pontos em 19 partidas. A partir daquele ano, o time alviverde participou de cinco semifinais e sete finais, conquistando 4 títulos no período.

E não perca esse duelo! São Paulo X Ponte Preta, a partir das 20h30, na tela da RECORD! Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus com o time do Desimpedidos em ação no pré-jogo às 21h35, nesta quarta (19).

