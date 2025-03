Enzo Ciolini destaca nova fase de Artaxerxes em Neemias: ‘Governa pelo bem’ Ator comenta trabalho na minissérie e importância do rei da Pérsia para missão do eunuco em Jerusalém Tudo de Record|Gabriel Alberto, do site oficial 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h00 ) twitter

Enzo Ciolini ressalta amadurecimento de Artaxerxes em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Em Neemias, série que estreia dia 8 de abril na RECORD, Enzo Ciolini vive nova fase do rei persa Artaxerxes. O personagem pôde ser visto em A Rainha da Pérsia. E no spin-off, se destaca como o amigo e entusiasta da missão de Neemias (Mario Bregieira) em reconstruir o muro de Jerusalém e ajudar a reconectar a fé do povo judeu.

Ao site oficial, Enzo comenta a relação entre os personagens na trama: “A amizade continua mesmo com o Artaxerxes tendo alguns pesadelos e visões, mas ele sabe que o Neemias nunca teve nada ver com tudo o que aconteceu e sempre fez o melhor para ajudar”.

Na reta final de A Rainha da Pérsia, o pai de Artaxerxes, Xerxes (Carlo Porto), planejou abandonar o trono para viver com Ester (Nathalia Florentino) uma vida comum. No entanto, o até então príncipe foi enganado por Artemísia (Francisca Queiroz), o que o levou a decretar a morte do irmão Dario (César Cardadeiro) e lidar com a culpa desta injustiça.

Enzo Ciolini comenta trabalho com o diretor Felipe Cunha na minissérie Divulgação/Seriella Productions

No trono, Artaxerxes tem em Neemias o seu melhor amigo e braço-direito, mas abre mão da presença do eunuco para a missão da reconstrução de Jerusalém.

“O maior suporte que ele poderia dar foi ceder ao pedido de Neemias e liberá-lo para ir a Jerusalém, e [também] mandar recursos para ajudar o povo dele. O Artaxerxes serve como um suporte gigantesco, não só com palavras, mas com ações”, afirma Enzo.

Sobre a história que será mostrada, Enzo revela que Neemias traz uma mensagem de perseverança, determinação e fé:

Enzo Ciolini e Mario Bregieira ficaram ainda mais amigos nas gravações da minissérie Reprodução/Instagram

“Ele era uma liderança indiscutível da fé. Nunca deixou de acreditar, orar e falar com Deus. Neemias era muito humilde e sabia confortar todos à sua volta, conseguiu lidar com maestria e reedificou muitos judeus, trazendo para perto de Deus um povo que estava destruído e desacreditado. Deus o tocou e o guiou”.

Prestes a estrear na RECORD, o ator adianta para o público que Artaxerxes vem muito pé no chão, humano e sensível, agora mais maduro no spin-off:

“É um rei que com certeza governou pelo bem, em nenhum momento para si mesmo, sempre pelos outros, de muitas ações prósperas e pronto para concluir essa missão de ajudar Neemias na reconstrução”.

“A expectativa é muito grande em ver esse trabalho levando ensinamentos para as pessoas e suas famílias. E por dar continuidade a esse personagem que tenho um carinho muito grande, que vou levar para vida. Preparei o Artaxerxes com muito amor. Espero que as pessoas gostem”, finaliza.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 8 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

