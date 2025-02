Estaduais pelo Brasil: RECORD exibe três jogos neste sábado (1º) Com transmissão regional, os duelos são válidos pelos campeonatos Paranaense, Sergipano e Roraimense Tudo de Record|Do R7 28/02/2025 - 16h52 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h52 ) twitter

Sábado (1º) de muita bola rolando, ao vivo, na RECORD pelo Brasil! Divulgação/RECORD

Sábado (1º) de muita bola rolando, ao vivo, na RECORD pelo Brasil! A emissora vai exibir, regionalmente, jogos decisivos dos Campeonatos Paranaense e Sergipano, além do duelo entre dois times que estão na parte de cima na tabela de classificação do Roraimense.

Campeonato Paranaense

A RICTV RECORD vai mostrar, a partir das 16h, o jogo de volta entre Londrina e Cianorte, pelas quartas de final da competição. Na partida de ida, o time comandado por Claudinei Oliveira venceu fora de casa o Cianorte pelo placar de 2 a 0 e chega em vantagem para o duelo. Já o Leão do Vale, por sua vez, precisa reverter o placar.

Campeonato Sergipano

Já classificados para a próxima fase, Sergipe (6º) e América (5º) se enfrentam pela última rodada da primeira fase do torneio estadual e a TV Atalaia e o R7 irão transmitir, a partir das 15h40, esse jogão de bola. Os dois times buscam a vitória para entrar em campo em casa na partida eliminatória da segunda etapa do torneio, dependendo dos demais resultados.

Campeonato Roraimense

O líder Monte Roraima enfrenta o terceiro colocado Baré com transmissão da TV Imperial a partir das 16h (horário local). Será o quarto jogo de cada time na competição.

Com a melhor campanha até agora, o Monte Roraima tem o melhor ataque do campeonato, com cinco gols marcados. Mas é pelo Baré que o artilheiro da competição atua. O meiocampista Coca, ao lado de João Vitor, do GAS, é o jogador que mais balançou as redes rivais, com três gols.

Partidas deste sábado (1º):

- RICTV RECORD: Londrina x Cianorte - Campeonato Paranaense;

- TV ATALAIA: Sergipe x América – Campeonato Sergipano;

- TV IMPERIAL: Monte Roraima x Baré - Campeonato Roraimense.

Futebol na RECORD, sua paixão em campo!