Estande da RECORD faz sucesso no Taste São Paulo Festival 2025 Emissora é a patrocinadora oficial do maior festival gastronômico do mundo e oferece uma experiência interativa ao público com uma cobertura multiplataforma Tudo de Record|Do R7 20/06/2025 - 18h08 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h08 )

Público conhece o estande da RECORD no Taste São Paulo 2025 Divulgação/RECORD

O estande da RECORD no Taste São Paulo Festival 2025 tem feito sucesso no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A emissora é a patrocinadora oficial do maior festival gastronômico do mundo e reforça sua presença em eventos importantes da cidade e seu compromisso de estar cada vez mais próxima do público.

RECORD oferece experiência interativa inspirada no Game dos 100 Divulgação/RECORD

O espaço da casa traz surpresas exclusivas e uma experiência interativa inspirada no novo programa Game dos 100, apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brites.

E as novidades não param por aí: toda a cobertura do evento é realizada de maneira multiplataforma, com os principais destaques para diferentes canais e formatos.

‌



O Taste Festival é realizado em diversos países e, em São Paulo, reúne 31 restaurantes e 90 empórios, com opções que vão da culinária brasileira à internacional, passando até pelos tradicionais pratos de boteco.

Além disso, a atração também oferece aulas de culinária com chefs renomados e especialistas na arte de cozinhar. É uma opção para quem busca aproveitar um tempo agradável com a família e amigos.

‌



O evento acontece até o dia 29 de junho, na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo.

‌