Ex-peões! Alex Gallete, Radamés, Lucas Souza, Alicia X e Kally Fonseca se divertem no desafio de A Fazenda O challenge está repercutindo cenas icônicas do reality na internet Esquenta|Do R7 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alex, Radamés, Lucas, Alicia e Kally marcaram presença na trend rural Reprodução/Instagram

Tem opinião de peso chegando no desafio de A Fazenda! Ex-peões da décima quarta e da décima quinta temporada entraram no challenge e disseram qual foi o momento mais icônico de todas as edições do reality rural. Bora conferir?

O jornalista Alex Gallete participou de A Fazenda 14, mas não puxou sardinha para a própria edição! Ele soltou: “Eu, como fã de reality, poderia citar várias, mas não posso deixar de trazer a cena mais icônica, mais engraçada, que é da Raissa Barbosa atacando creme na cara de todo mundo!” O ex-peão convocou Solange Gomes, Kamila Simioni e Ana Paula Minerato para a brincadeira.

Veja:

O campeão do Power Couple Brasil 7, Radamés Furlan, também marcou presença no challenge! Ele foi chamado para o desafio pela queen, Márcia Fu, e não poderia deixar de citar um momento divertido da duplinha: “Márcia chega para falar comigo e começa a chorar, mas eu percebi que não caía uma lágrima!”. Após rir relembrando o momento, Rada convocou Kally Fonseca, Cairo Jardim e Sander Mecca para a corrente!

Olha só:

A Kally contribuiu com uma cena muito impactante de A Fazenda 15, a expulsão de Rachel Sheherazade: “Viralizou muito o momento da minha reação falando ‘do mal’, ‘Fazendeira do mal’, com a Jenny”. A cantora aproveitou para chamar Alicia X, Nath Valente e Rachel para a brincadeira.

‌



Confira:

Lucas Souza foi convocado por Yuri Bonotto, e mandou seu momento favorito do reality: “A primeira Roça de A Fazenda 15, era eu, Rachel e Nath. Primeiro teve a volta da Rachel, que já era esperada. Em seguida teve a minha volta, comemorando muito, não acreditando, e teve o carão dos participantes que votaram na gente!”. Ele chamou Alicia, Rachel e André Gonçalves para o desafio!

Olha só:

Alicia lembrou do momento em que ela subiu do paiol para a sede em A Fazenda 15: “Fiquei muito, muito feliz!” Ela puxou Jaquelline Grohalski, Larissa Tomásia e Lily Nobre para o challenge!

‌



Veja:

E aí, bora entrar nessa corrente rural?

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!