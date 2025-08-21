Fabíola Reipert e Ticiane Pinheiro relembram cenas icônicas de Viviane Araújo em A Fazenda
As apresentadoras foram convocadas para o desafio do reality que está rolando nas redes sociais
O challenge de A Fazenda está rendendo memórias maravilhosas do reality rural! Tudo começou com o diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, desafiando Adriane Galisteu e Lucas Selfie a citarem o momento favorito deles de qualquer edição do programa. O desafio chegou até Fabíola Reipert e Ticiane Pinheiro, que sem combinarem, acabaram lembrando de uma ex-peoa querida: Viviane Araújo!
Fabíola foi desafiada pelo apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, e não fugiu da resposta: “Foi lá em A Fazenda 5, mas eu nunca me esqueci. Eram as brigas da Nicole Bahls com a Viviane Araújo, gente, eu ficava bege com as brigas delas!” Reipert aproveitou para convocar duas Venenosas para a brincadeira: Cecilia Comel e Jéssica Weber.
Já Tici, foi desafiada pela diva do reality, Adriane Galisteu: “Eu lembrei daquela cena de quando a Gretchen sai de A Fazenda e a Viviane Araújo chora, falando ‘Maria!” A apresentadora mirou no Hoje em Dia e chamou as parceiras Ana Hickmann e Renata Alves para se divertirem também no desafio.
E você, tá curtindo essa corrente rural?
