Famosos repercutem a chegada de Rafa Brites e Felipe Andreoli à RECORD

Rafa Brites e Felipe Andreoli comemoram chegada à RECORD Antonio Chahestian/RECORD

O primeiro vídeo de Rafa Brites e Felipe Andreoli nas redes sociais oficiais do Power Couple Brasil 7 já rendeu assunto nas redes sociais. Com a expectativa nas alturas e até revelação bombástica sobre o sonho de comandar o programa ser antigo, os novos apresentadores do reality de casais agradaram em cheio fãs do programa e famosos.

Grande vencedora do Power Couple Brasil 4, Nicole Bahls, aprovou a novidade: “Ai, amei, eles são muito tops”, declarou sobre a dupla. Já o campeão da primeira temporada, o produtor Jorge Sousa, deixou um recado cheio de nostalgia: “Que saudades! Explosão”.

Da mesma edição de Nicole Bahls, o músico André Marinho, que disputou ao lado da influenciadora Drika Marinho, deu aquela elogiada básica no programa: “Power é sensacional”. Enquanto a esposa comemorou: “Que legal, sucesso”.

Eliminado na primeira DR da sexta temporada, o DJ Rodrigo Mila, deixou um emoji para sinalizar que está de olho nas novidades da atração.

Direto do Power Couple Brasil 5, a apresentadora e ex-peoa Deborah Albuquerque, mandou um papo reto: “O melhor reality da emissora, com certeza”.

O ex-peão de A Fazenda 16, Gilsão, e o ator Douglas Sampaio, que venceu a oitava edição do reality rural da RECORD, aplaudiram o casal.

Assista ao vídeo:

Os fãs também foram à loucura e não esconderam a ansiedade: “Adoro as provas dos casais”, disse uma seguidora. Enquanto outra já avisou: “Não vou perder nenhum dia”.

Em outra postagem, quando Rafa e Andreoli mostraram os novos crachás, a apresentadora Carolina Ferraz deixou corações ao casal, enquanto a ex-atleta Márcia Fu deixou uma mensagem com sua marca registrada: “Atrevidos, sejam-bem vindos”.

Direto do Cidade Alerta, o âncora Reinaldo Gottino fez questão de recepcionar os novos colegas: “Sucesso! Sejam bem-vindos!”.

Confira a publicação:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 estreia em abril, na tela da RECORD.