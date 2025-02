Fãs do Power Couple, Felipe Andreoli e Rafa Brites revelam que já sonhavam comandar o reality da RECORD Nas redes sociais do programa, casal gravou um vídeo exclusivo e contou algumas curiosidades sobre a relação com a atração Tudo de Record|Do R7 08/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 02h00 ) twitter

O casal revelou que era um sonho apresentar o Power Couple Brasil Reprodução/Instagram

Contagem regressiva para a nova temporada do Power Couple Brasil! Que a partir de abril vai ter um casalzão no comando do reality. Em um vídeo revelador, os novos apresentadores do programa, Felipe Andreoli e Rafa Brites, confessaram que já eram fãs do reality e sonhavam um dia apresentar. “Um dia que a gente estava assistindo ao Power, o Felipe falou assim: ‘nossa amor, imagina a gente apresentando um dia juntos?’ ”, declarou Rafa.

Andreoli aproveitou para compartilhar o quanto está ansioso pela estreia: “Talvez esteja sendo um dos friozinhos na barriga mais especiais ou mais intensos desde que eu comecei”.

Quer saber mais? Confira abaixo e vídeo completo:

A nova temporada do Power Couple Brasil, com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, estreia em abril na tela da RECORD.