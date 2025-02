Felipe Andreoli e Rafa Brites publicam foto na Austrália: ‘Atravessando o mundo por uma paixão’ Novos apresentadores da RECORD aproveitaram para prestigiar os brasileiros João Fonseca e Beatriz Haddad Maia no Australian Open Tudo de Record|Do R7 16/01/2025 - 12h19 (Atualizado em 16/01/2025 - 12h19 ) twitter

Andreoli e Rafa Brites agitam a web com foto no Australian Open Reprodução/Instagram

Amantes do tênis, os novos apresentadores da RECORD, Felipe Andreoli e Rafa Brites agitaram as redes sociais com uma foto do outro lado do mundo, para acompanhar o Australian Open, o primeiro dos quatro eventos da temporada da modalidade que dão mais pontos aos atletas no ranking e, principalmente, prestigiar os brasileiros que disputam a competição.

Na publicação, a dupla escreveu: “Atravessando o mundo apaixonados e por uma paixão: o tênis! Torcendo loucamente porque o Brasil está com tudo!”.

O público se animou com a postagem e revelaram o carinho que têm pela Austrália: “Aproveitem muito. Melbourne tem meu coração”, escreveu uma fã.

Outro seguidor, ainda brincou com Andreoli nos comentários: “Pé gelado”. Isso porque os apresentadores acompanharam a sensação do tênis, o brasileiro João Fonseca, de 18 anos, que fez sua estreia em um Grand Slam. O atleta ganhou a sua primeira partida contra o número 9 do ranking mundial. Porém, na partida em que o casal foi prestigiar o brasileiro, ele acabou eliminado.

‌



Apesar da derrota, João chamou a atenção do mundo tênis, ao vencer o torneio Next Gen ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas até 20 anos. O brasileiro conseguiu igualar o feito de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que brigam pela primeira posição do ranking mundial.

Além de João, o Brasil segue sendo representado por Beatriz Haddad Maia, a brasileira top 20 do mundo conquistou duas vitórias e está classificada para a terceira rodada do Australian Open. O melhor desempenho da atleta foi no ano passado, quando parou na terceira rodada.

‌



Confira a postagem:

