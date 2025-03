Final, semifinais e jogos decisivos dos estaduais pelo Brasil agitam a RECORD neste sábado (15) Emissora vai exibir, regionalmente, nove partidas neste fim de semana; confira a programação Tudo de Record|RECORD 14/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h25 ) twitter

Confira a programação dos campeonatos estaduais Divulgação/RECORD

Tarde agitada no próximo sábado (15) e com muita bola rolando na tela da RECORD em todo o Brasil! A emissora vai exibir, regionalmente, nove partidas de diversos torneios estaduais.

Campeonato Alagoano - FINAL

Após empate por 2 a 2 no jogo de ida da grande final, CRB e ASA decidem o título com transmissão da TV Pajuçara, às 16h, no Estádio Rei Pelé.

No primeiro duelo da final, o ASA, jogando em casa, abriu dois gols de vantagem no placar, marcados por Júnior Viçosa e Thiago Alagoano. O CRB reagiu e empatou a partida, com gol contra de Tibiri e com Thiaguinho, que saiu do banco de reservas e igualou o marcador.

Campeonato Potiguar - SEMIFINAL

Vale vaga na final! O América-RN e o Santa Cruz de Natal duelam pela partida de volta da semifinal do torneio estadual, com os visitantes em vantagem. A TV Tropical vai exibir, ao vivo, o jogo a partir das 16h.

No duelo de ida, o Santa Cruz venceu por 2 a 1, com gols de Diego Costa e Peu, ambos no primeiro tempo. Na segunda etapa, Souza descontou para o América, que precisa reverter o placar para avançar à final.

Campeonato Paranaense - SEMIFINAL

Operário e Londrina fazem o jogo de ida de uma das semifinais do torneio e a RICTV RECORD vai exibir a partida, ao vivo, a partir das 16h.

Nas quartas de final, o Operário eliminou, nos pênaltis, o São Joseense e o Londrina avançou de fase com vitória nos dois jogos contra o Cianorte.

Campeonato Brasiliense - SEMIFINAL

Alerta de clássico na semifinal! Com transmissão da RECORD BRASÍLIA, do PlayPlus e do R7, Gama e Brasiliense entram em campo para o primeiro jogo da semifinal do Candangão, a partir das 16h.

Na primeira fase, o Brasiliense terminou na liderança da classificação, com 22 pontos, e o Gama na quarta colocação, com 17 pontos ganhos.

Campeonato Sergipano - SEMIFINAL

Sem ninguém em vantagem, Itabaiana e América de Propriá medem forças no segundo jogo da semifinal, em busca da classificação à final do torneio, e a TV Atalaia e o R7 mostram todos os lances desse jogão, a partir das 16h.

O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, com gols de Wendel para o Tremendão e de Chuva para o Tricolor da Ribeirinha.

Campeonato Acreano

Na última rodada da primeira fase, o Independência-AC – que está no G4, mas ainda busca sua classificação ao mata-mata – visita o lanterna Plácido de Castro e a TV Gazeta (afiliada da RECORD no Acre) transmite todas as emoções desse jogo a partir das 15h (horário local).

Campeonato Roraimense

Pela 11ª rodada, a TV Imperial vai exibir, a partir das 16h (horário local), a partida entre Atlético Roraima e GAS, equipes que estão em situações distintas na tabela de classificação.

Enquanto os visitantes estão na vice-liderança do torneio e em busca da vaga na próxima fase, os mandantes amargam a vice-lanterna.

Campeonato Amapaense

A TV Equinócio vai mostrar, a partir das 16h, o duelo entre Ypiranga e Oratório, pela segunda rodada do torneio estadual.

Na partida de estreia, o Ypiranga foi derrotado fora de casa pelo Santos-AP pela vantagem mínima e o Oratório venceu, por 2 a 0, o Cristal, jogando em seus domínios.

Campeonato Maranhense

Na quinta colocação e buscando entrar na zona de classificação, o Maranhão recebe o vice-líder Sampaio Corrêa, com transmissão, ao vivo, da TV Cidade, a partir das 16h. O jogo é válido pela 7ª rodada da primeira fase.

No último duelo pelo torneio estadual, o Maranhão recebeu o Imperatriz e venceu por 3 a 2. Já o Sampaio Corrêa empatou, por 1 a 1, com o Moto Club, jogando em seus domínios.

Partidas deste sábado (15/03):

- TV PAJUÇARA: CRB x ASA – Campeonato Alagoano;

- TV TROPICAL: América x Santa Cruz - Campeonato Potiguar;

- RICTV RECORD: Operário x Londrina - Campeonato Paranaense;

- RECORD BRASÍLIA: Gama x Brasiliense - Campeonato Brasiliense;

- TV ATALAIA: Itabaiana x América de Propriá – Campeonato Sergipano;

- TV GAZETA: Plácido de Castro x Independência – Campeonato Acreano;

- TV IMPERIAL: Atletico Roraima x GAS - Campeonato Roraimense;

- TV EQUINÓCIO: Ypiranga x Oratório – Campeonato Amapaense;

- TV CIDADE: Maranhão x Sampaio Corrêa – Campeonato Maranhense.