A primeira notícia sobre o desaparecimento do dono de uma rede de óticas, Adalberto Júnior, de 36 anos, foi ao ar no Balanço Geral no último dia 2. Na ocasião, o empresário havia participado de um evento de motocross no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), no dia 30 de maio, e não havia retornado para casa. A família iniciou as buscas na região onde ele deu o último sinal de vida e espalhou cartazes para ajudar na procura pelo empresário

Reprodução/RECORD