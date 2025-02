Cleber Machado, Maurício Noriega, Dodô e muito mais: conheça o time que vai comandar as transmissões esportivas da RECORD Paulistão 2025 estreia na tela da emissora no dia 15 de janeiro, com o jogão Palmeiras x Portuguesa

Tudo de Record|Do R7 07/01/2025 - 14h31 (Atualizado em 15/01/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share