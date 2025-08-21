Frota e Luana Piovani? Adriane Galisteu conta seus palpites para A Fazenda 17 A apresentadora do reality rural agitou o Link Podcast Tudo de Record|Do R7 21/08/2025 - 16h31 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h31 ) twitter

Adriane Galisteu soltou o verbo sobre o programa Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu hablou no Link Podcast desta quinta (21)! A apresentadora de A Fazenda comentou sobre reality, carreira, e até deu seus palpites sobre os peões cotados. Ela foi sabatinada por cairo Jardim, Mônica Fonseca, Luigi Civalli, Thati Brasil e Paulo Mathias.

Luigi comentou das diversas listas de cotados que bombam nas redes sociais antes da estreia de A Fazenda, e questionou Adriane sobre os nomes que ela queria que realmente entrassem no elenco. A apresentadora não fugiu da resposta: “Eu acho que seria um baita nome, apesar dele já ser um cara extremamente reconhecido, já participou de reality, ganhou reality fora do Brasil, e eu vi que ele jantou com o Carelli, é o Alexandre Frota!”

A galera curtiu o nome que Galisteu jogou na roda, e ela fez questão de dizer que acha o artista autêntico: “Acerta e erra na frente das câmeras, nunca foge da raia. Acho que seria um baita participante. Eu liguei na hora, Carelli, você estava jantando com o Alexandre? E ele falou, Adriane, o que você está falando, tá doida? Imagina”, contou em meio às risadas.

A apresentadora revelou que envia diversos palpites e nomes para o diretor, mas nunca teve sucesso em suas ‘dicas’. Mônica quis saber quais peões Galisteu já tentou emplacar, e ela soltou: “Alguns, o Fiuk eu queria que fosse. Acho ele super cidade, acho legal colocar em A Fazenda figuras que não tem nada a ver com o reality. Tem a turma que gosta de rodeio, de peão, para essa turma está beleza, tem gente que tem sítio. É legal colocar alguém que não tem nada a ver, tipo uma Luana Piovani na Fazenda! Já imaginou?”

Mônica foi além, citando Neymar Jr., Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O papo ainda rendeu sobre carreira, maternidade, menopausa, e obviamente, tudo o que ela espera dessa nova temporada!

Confira a entrevista:

