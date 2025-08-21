Galisteu diverte os fãs no esquenta de A Fazenda 17: ‘Menos de um mês para começar a vida no campo (Minado!)’ A apresentadora do reality rural já está contando os dias para a nova temporada Tudo de Record|Do R7 21/08/2025 - 14h30 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h30 ) twitter

Adriane Galisteu já está se preparando para a nova temporada Reprodução/Instagram

Já estão ouvindo o galinho cantar? A Fazenda 17 estreia em menos de um mês, e Adriane Galisteu já está esquentando os motores do tratorzão! A apresentadora posou ao lado de uma ave nas redes para anunciar a contagem regressiva.

Galisteu registrou fotos com galos e galinhas e escreveu: “Menos de 1 mês para começar a vida no campo (Minado!). A Fazenda vem aí!” Os seguidores adoraram as fotos: “Não vejo a hora, essa nova edição vai ser demais”, disse um fã. Outros perceberam que a loira combinou as cores do figurino com os bichinhos: “Vai servir muitos looks icônicos!”

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!