Galisteu diverte os fãs no esquenta de A Fazenda 17: ‘Menos de um mês para começar a vida no campo (Minado!)’
A apresentadora do reality rural já está contando os dias para a nova temporada
Já estão ouvindo o galinho cantar? A Fazenda 17 estreia em menos de um mês, e Adriane Galisteu já está esquentando os motores do tratorzão! A apresentadora posou ao lado de uma ave nas redes para anunciar a contagem regressiva.
Galisteu registrou fotos com galos e galinhas e escreveu: “Menos de 1 mês para começar a vida no campo (Minado!). A Fazenda vem aí!” Os seguidores adoraram as fotos: “Não vejo a hora, essa nova edição vai ser demais”, disse um fã. Outros perceberam que a loira combinou as cores do figurino com os bichinhos: “Vai servir muitos looks icônicos!”
