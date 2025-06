Game dos 100 estreia dia 20 de julho na tela da RECORD A nova atração terá 100 pessoas encarando desafios variados em busca de um prêmio de R$ 300 mil Tudo de Record|Do R7 27/06/2025 - 13h50 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game dos 100 chega à programação dominical da RECORD em 20 de julho Edu Moraes/RECORD

Está confirmada para o dia 20 de julho, a partir das 15h30, a estreia do Game dos 100, novo programa da RECORD que vai trazer muita adrenalina, entretenimento e emoção para os domingos da emissora. A atração terá o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli, que contarão ainda com o bom humor e espontaneidade de Márcia Fu, que ficará responsável por mostrar os bastidores e entrevistar os jogadores.

Uma competição intensa entre anônimos e personalidades da mídia, totalizando 100 participantes de diferentes perfis que encaram uma série de desafios envolvendo lógica, estratégia, resistência e habilidade ao longo de 10 episódios. A cada prova, o último colocado é eliminado, e só um chegará à grande final, conquistando o título e o prêmio de R$ 300 mil.

Game dos 100 é baseado no formato internacional 99 To Beat, criado na Bélgica e exibido com sucesso em vários países.

Game dos 100, com exibição aos domingos, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, com participação de Márcia Fu, produzido pela Boxfish, com direção-geral de Padu Estevão e direção artística de Cesar Barreto.

‌



Veja também: imagens dos bastidores do novo programa da RECORD

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se tem adrenalina e emoção, pode chamar Felipe Andreoli e Rafa Brites! Afinal, a dupla vai comandar três novas atrações na tela da RECORD, entre elas o Game dos 100! O programa promete desafios de tirar o fôlego e um mega prêmio de R$ 300 mil para o grande campeão. Que tal dar aquela conferida em um pouco do que rolou nos bastidores? Reprodução/Instagram