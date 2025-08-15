Grupo Record tem quatro profissionais entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025 Antonio Guerreiro e Roberto Cabrini, da RECORD, Kelly Godoy, da RECORD NEWS, e Heródoto Barbeiro, do R7, estão entre os profissionais premiados Tudo de Record|Do R7 15/08/2025 - 18h36 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jornalistas da RECORD vencem o prêmio Os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira (15), foram anunciados 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros. A iniciativa, que retornou após um hiato de uma década, inclui o trabalho de quatro profissionais do Grupo Record, Antonio Guerreiro e Roberto Cabrini, da RECORD, Kelly Godoy, da RECORD NEWS, e Heródoto Barbeiro, do R7.

O prêmio, organizado pelo Jornalistas e Cia, teve uma votação recorde nesta edição: foram 30 mil eleitores que escolheram profissionais que atuam em diversos setores e diferentes mídias.

Do total da lista de vencedores, 39 deles já foram parte do seleto grupo dos 100 em edições anteriores do prêmio, caso do apresentador e editor do Domingo Espetacular, Roberto Cabrini, e Heródoto Barbeiro, que assina um blog no R7.

Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da RECORD desde 2019, pela primeira vez recebe a honraria. Também estreia neste grupo Kelly Godoy, apresentadora do Record News, que também já ganhou, por dois anos consecutivos, o prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio.

‌



Os vencedores receberão o troféu em uma cerimônia, realizada em 29 de setembro, em São Paulo. No evento, ainda serão entregues uma série de prêmios especiais, dentre eles o Top 10 + Admirados nas categorias Vídeo e Áudio/Texto.