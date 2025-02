Hyeon-jun e Seung-hee têm reencontro emocionante em Iris Casal apaixonado se reconecta depois de muito tempo e duras verdades vêm à tona no capítulo desta segunda (27) Tudo de Record|R7 27/01/2025 - 18h19 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h53 ) twitter

Hyeon-jun e Seung-hee têm reencontro cheio de emoção e saudade nesta segunda (27) Divulgação/RECORD

A semana começa com muitas emoções em Iris - Organização Secreta Coreana! Nesta segunda-feira (27) acontece o tão esperado reencontro entre Hyeon-jun (Lee Byung-Hun) e Seung-hee (Kim Tae-Hee), que depois de tantas reviravoltas, finalmente encontram um momento de privacidade para colocar os sentimentos em ordem.

Hyeon-jun, aliviado por sua amada estar viva, abraça Seung-hee com intensidade, e o casal troca um beijo cheio de saudade e emoção. Durante a conversa, ele confessa que acreditava que ela havia morrido na explosão do carro na Hungria, mas a moça explica que saiu do veículo após receber uma ligação de Sa-woo (Jeong Jun-Ho), que a alertou sobre uma reunião iminente de agentes norte-coreanos na estação de trem.

À medida que conversam, novas verdades vêm à tona! Hyeon-jun revela que Sa-woo foi diretamente responsável por derrubar o avião em sua tentativa de fuga da Hungria, algo que choca Seung-hee. Ele também expõe a traição de Iris e Baek San (Kim Young-Chul), reforçando as ameaças que colocam a sua vida em perigo.

Apesar das revelações devastadoras, os dois fortalecem sua conexão, demonstrando que o vínculo entre eles supera até os piores obstáculos.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir da 0h15, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.

Entenda o que aconteceu com o protagonista de Iris em dez pontos:

