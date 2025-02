Hyun-jun passa a desconfiar de Seung-hee e relação estremece Agente ainda terá que investigar para onde a Iris levou Baek San e Sa-woo no capítulo desta quarta (29) Tudo de Record|R7 29/01/2025 - 16h50 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h15 ) twitter

Hyun-jun começa a desconfiar de sua amada, Sung-hee, após ela receber uma ligação misteriosa e não dar detalhes sobre para ele Divulgação/RECORD

Nesta quarta (29), em Iris - Organização Secreta Coreana, Hyun-jun (Lee Byung-Hun) e Seung-hee (Kim Tae-Hee) aproveitam uma escapada romântica. Logo pela manhã, ela recebe um telefonema misterioso e sai do hotel enquanto Hyun-jun ainda está dormindo. Ele tenta ligar para ela, mas não consegue mais encontrá-la.

A Segurança Coreana transporta Baek San (Kim Young-Chul) e Sa-woo (Jeong Jun-Ho) para um local mais seguro. No entanto, após passarem por um túnel, eles são emboscados por agentes da Iris e levados para outro local. Baek San informa Sa-woo que a cúpula ainda está sendo planejada e eles sentem que a única maneira de impedir tudo isso é assassinar o presidente.

Hyun-jun chega ao NSS para descobrir que as informações da rota de transporte de Baek San e Sa-woo vazaram. Sa-woo faz uma pergunta a Baek San que o incomoda há algum tempo: “Qual é o relacionamento de Baek San com Seung-hee? Por que ele a trata de forma tão diferente?”. Baek San o avisa para tirá-la da cabeça.

Enquanto procurava pela lista de membros, Seon Hwa (Kim So-Yeon) fica surpresa ao se deparar com o nome de Seung-hee.

‌



No NSS, Hyun-jun está reunindo todas as informações que pode sobre a emboscada da Iris, e Seung-hee surge de repente. Ele pergunta onde ela esteve, mas ela decide não contar. Hyun-jun recebe uma ligação de Seon Hwa informando que ela está de volta ao Sul e precisa falar com ele.

Hyun-jun encontra Seon Hwa, que conta que o nome de Seung-hee aparece nos dados da Iris e suspeita que a organização terrorista a tenha como alvo.

‌



Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.

