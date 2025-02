Hyun-jun tenta evitar ataque à bomba e vira peça chave para destruir Iris Ele ainda fica frente a frente com seu maior rival, Baek San, o assassino de seus pais; saiba mais Tudo de Record|Do R7 28/01/2025 - 17h21 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h53 ) twitter

Hyun-jun fica cara a cara com seu maior rival, Baek San, nesta terça (28) em Iris Divulgação/RECORD

Momentos de tensão, adrenalina e acerto de contas com o passado em Iris- Organização Secreta Coreana. No 17º episódio, que vai ao ar nesta terça (28), Hyun-jun (Lee Byung-Hun) e Seon Hwa (Kim So-Yeon) enfrentam os terroristas rebeldes da Coreia do Norte. Eles têm como missão desativar uma bomba que foi colocada em um ônibus de turismo que circulava pelas ruas do país.

O presidente Jo Myeong-Ho (Lee Jung-Kil) realiza uma conferência com toda a sua equipe e explica o significado da bomba para o país e as razões dos terroristas para tentar começar uma guerra. A NSS perde credibilidade após a descoberta de que alguns de seus profissionais traíram o país ao trabalharem infiltrados no grupo terrorista Iris. Devido aos eventos recentes, o governo perdeu a confiança em sua organização e algumas mudanças serão implementadas para que a NSS continue a atuar.

Hyun-jun é levado para uma conversa franca com o presidente. Perdoado e absolvido, ele recebe a missão de investigar quem está por trás da organização criminosa. Ele pede para ir até a prisão conversar com Baek San (Kim Young-Chul), que admite, de fato, que matou seus pais. O ex-líder da NSS confessa que a morte de Hyun-jun também estava encomendada, mas que não aceitou cumprir o combinado.

Hyun-jun retorna à NSS e todos o recebem de braços abertos. Embora os Chefes de Seção defendam Hyun-jun, um deles avisa que ele não tolerará traição na NSS novamente.

Hyun-jun e Seung-hee (Kim Tae-Hee) se encontram. Ela sugere ir de férias para algum lugar, mas ele escolhe visitar o local onde foram jogadas as cinzas dos seus pais. Um momento que promete emocionar!

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.

